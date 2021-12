Közben pedig szigorításokat vezettek be a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is. Az épületbe csak az ott dolgozók és a tanulók léphetnek be. A kísérő a gyermeket az első ajtóig kísérheti. A tantermekben a maszk használata azonban nem kötelező, de ajánlott.