A megmérettetésen,– melyre a tervek szerint december 4-én kerülne sor–, egy 17 éves csongrádi lány, Fekete Vivien is részt vesz, aki korábban a Tündérszépek szépségversenyre is jelentkezett. Vivien bemutatkozásában elmondta, hogy fodrász tanuló és 16 éves kora óta modellkedik. Szabadidejében sportol, de igyekszik több időt fordítani a tanulásra is, hiszen jövőre érettségizik. A szüleitől és az eddigi munkáitól megtanulta, hogy a külső és a belső harmónia kedvesség, magabiztosság, és a mosoly kell a sikerhez.