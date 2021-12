Baranyai Antal 1948. május 13-án született Hódmezővásárhelyen, a tabáni és a csúcsi városrészben nőtt fel, iskoláit is a városban végezte. Tanulmányait a Holló utcai általános iskolában kezdte, és a Szántó Kovács János Általános Iskolában fejezte be. A Frankel Leó Közgazdasági Technikumba járt (ma Eötvös), az iskolában volt az első sportköre, diplomát a Testnevelési Főiskolán szerzett. Dolgozott a Hódikötben, 1969-től az Alföldi Porcelánban, majd a Csongrád Megyei Sportigazgatóságon, onnan ment nyugdíjba. A sporthoz versenyzőként (főleg tájékozódási futás) és sportszervezőként is kötődött.