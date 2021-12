Mint korábban már írtuk, a szatymazi paprikaversenyre 44 minta érkezett be a határidőre, míg a bormustrára 118 fajtával neveztek a gazdák. Utóbbiak a Felvidékről, Erdélyből és a Délvidékről is küldtek borokat, színesítve a hazai mezőnyt, de paprikából is bírált a zsűri határon túli mintákat.