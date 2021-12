– Az iskolát még Klebelsberg Kunó kultuszminisztersége idején, az 1920-as években építették, és 1996-ban tornacsarnokkal bővült, illetve felújították. Most mégis üres. A településen többen személyesen kötődünk hozzá, például édesanyám és jómagam is ott végeztük az ál­talános iskolát. Lassan az enyészeté lesz, nagyon sajnáljuk, és amennyire tudjuk, legalább 60-80 millió forint kellene a rekonstrukciójához, hiszen már a fűtési rendszere is szétfagyott – közölte Tálasné Jójárt Eszter. Azzal folytatta: az utóbbi időben egyre többen költöztek a faluba – ahogy ő fogalmazott –, lassan kitehetik a megtelt táblát, a családokat mégis arra kényszerítik, hogy a Kecskéstelepi tanintézménybe írassák be csemetéiket.

A szentmihályi iskola épülete évek óta üresen áll. Fotó: Kuklis István