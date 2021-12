– Szegeden voltunk először egy ilyen felvonuláson, akkor nekünk is nagyon megtetszett az egész hangulata. Megbeszél­tük a barátaimmal, hogy csináljunk itthon is egy ilyet, hogy a csongrádi gyerekeknek is mosolyt csaljunk az arcára. Végigvonulunk a városban, sza­­loncukrot osztogatunk, és persze közben mi is jól érezzük magunkat – számolt be Mész­égető Kristóf.

Ne lepődjön meg, ha motoros mikulásokat lát. Illusztráció: Lang Róbert/MW