– Tudtuk, hogy most messze ők a legjobbak. Az OKTV előtt ez volt az utolsó versenylehetőség, amit kihasználtunk, hogy végre élvezhessék a tudásukat – mondta el lapunknak Szőllősy László, aki elárulta azt is, hogy tanítványai a verseny után két nappal emelt szintű érettségit is tettek földrajzból. Sőt, Eszternek a földrajzdöntő napján magyar bajnoki versenye volt falmászásból. Délelőtt így szellemi párbajban győzött, majd átment a sportversenyre, ahol felnőtt országos bajnoki címet szerzett.