Oláh Ernő beszélt arról is, hogy a faragásaiból a kereszteket állította most ki, mert azok örök szimbólumok, és mert a fa egy csoda, halálában is továbbél. Kiemelte, amikor egy-egy kereszt faragásába kezd, akkor úgy érzi, hogy üzenetet kap hozzá valahonnan, így van ez az ikonok keretének faragásakor is. Megjegyezte, minden alkotás elkészülte után jóérzés tölti el és öröm számára, hogy másoknak is megmutathatja.