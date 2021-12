Bár a rák kimutatására vannak már más módszerek, a szegedi diákok találmányának különlegessége, hogy nem igényel invazív beavatkozást, ugyanis vizeletből végzik a vizsgálatot. Ráadásul a reagenst többször is fel tudják használni, vagyis nemcsak a pácienseket kíméli, de a költségek is csökkenthetők vele és az eredmény is gyorsabban rendelkezésre áll.

A találmányhoz kötődő kísérleteket az iskola Termosz laborjában végezték a radnótisok. Fotó: Karnok Csaba