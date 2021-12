Kulturális és szabadidőközpontként funkcionál majd a volt Páger mozi 2021.11.24. 16:59

Tavaszra készülhet el az új terasz és a kerítés

Jövő tavaszra fejeződhet be az egykori Páger mozi teraszának és kerítésének felújítása. A területen most is folyik a munka.

– Mikorra kell elkészülne a Páger mozi teraszának, illetve kerítésének? – kérdezte egy olvasónk azt követően, hogy nagyjából egy hónapja beszámoltunk arról, hogy megkezdődött az épületegyüttes felújításának következő fázisa. Olvasónk azért érdeklődött, mert bár a járdaszakasz elkerítése és a kerítés kovácsoltvas elemeinek lebontása megtörtént, azonban ezután hosszú ideig nem lehetett mozgást látni az építési területen.

– Remélem, nem szakadt félbe a beruházás – tette hozzá.

Mint beszámoltunk róla, az egykori filmszínház rendbetétele még 2019-ben indult. A munka első fázisában tetőt, ajtókat és ablakokat cseréltek, szigetelték az épületet, illetve a homlokzati vakolatok, díszítések teljes felújítását végezték el. A közelmúltban a rendezvényház teraszának és kerítésének újjáépítését kezdték el a szükséges tereprendezéssel együtt. A munkát a közbeszerzési eljárás győzteseként a Silye és Társa Kft. végezheti el negyvenmillió forintos költségvetéssel.

Kedden kilátogattunk a helyszínre, és azt tapasztaltuk, olvasónk aggodalma alaptalan volt.

Időközben már a kerítés téglaelemeit is lebontották, és azt láttuk, hogy egy csapat munkás dolgozik a területen. A beruházás tehát nem állt le. Utánanéztünk a közbeszerzési eljárás ajánlattételében, és az egyik mellékletben megtaláltuk, mennyi idő alatt kell befejezni a munkát. Erre 180 nap, azaz nagyjából fél év áll a kivitelező rendelkezésére. Tekintve, hogy a szerződést szeptember végén kötötték meg, a zárás jövő év március végére várható.

Ha a beruházás befejeződött, már csak a belsőépítészeti munkák maradnak hátra az épületen. Az egykori Páger mozi épület­együttese a helyi civil szervezetek és egyesületek számára is nyitott kulturális, illetve szabad­időcentrumként funkcionál majd.

