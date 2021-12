– Statisztikák vannak róla, hogy a bántalmazott nők, 6-10 alkalommal is visszatérnek a bántalmazójukhoz. Én amikor eljöttem onnan, mindent fel kellett adnom, házat, egzisztenciát és nekivágni az ismeretlennek. Egy kézi táskába pakoltam be a gyereknek néhány ruhát, játékot, meséskönyvet – Renáta személyes holmijai mellett a saját házát hagyta ott, s miután eljött onnét, később a bántalmazója által felhalmozott közüzemi számlákat is neki kellett kifizetnie.