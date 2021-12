A Gáspár család adománya tette ezt lehetővé. Idősebb Gáspár Győző és Gáspár Zsolti maguk is részt vettek a rendezvényen. Nem érkeztek üres kézzel, a korábban eljuttatott édességcsomagok mellett még további csokikat és ruhaneműket is rejtett az autójuk. A Farm VIP műsorvezetőjét hatalmas ováció fogadta, sokan szelfiztek is vele.