Elsősorban a vizesblokk felújítását és téliesítését szerették volna megoldani, ami együtt jár a nyílás­zárók cseréjével, illetve a fűtés korszerűsítésével is, amihez a támogatásnak köszönhetően most forrás érkezik.

A felújítás során az épület összes nyílászárója külső festést kap, valamint a korábban a forráshiány miatt elmaradt verébdeszkákat is új fedőréteggel látják el, továbbá új padló és csempeburkolat készül. A fém bejárati ajtók helyett korszerű, hőszigetelt ajtókat építenek be. Ugyancsak cserélik az ablakokat és a belső nyílászárókat is.