12-szer 25 méteres, műanyagalapú, mind a négy évszakban használható műjégpályát adtak át szombat este Kisteleken. A pályát az Agrárminisztérium pályázatán elnyert 20 millió forintos támogatás segítségével, mintegy 23 millió forintból hozta létre az önkormányzat.

A szombati eseményen Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese kiemelte, óriási öröm, hogy egy kisváros polgármestere és képviselő-testülete ilyen kedvességekkel próbálja még szebbé és tartalmasabbá tenni a lakosság életét.

A térség országgyűlési képviselője elmondta, olyan élményeket, barátságokat lehet korcsolyázás közben szerezni, amelyektől még teljesebbé válik az ember élete. Úgy véli, ma a legfontosabb az, hogy gondoskodjunk egymásról, közösséget teremtsünk és együtt tudjunk sportolni, szórakozni. Erre a falvakban és a kisvárosokban élőknek is szüksége van – jegyezte meg.

Nagy Sándor polgármester a szalagátvágás előtt arról beszélt, hogy

manapság úgy nőnek fel a gyermekek, hogy nem tudnak korcsolyázni, mert nincs olyan hideg, hogy jég legyen ahhoz, ezért döntöttek úgy, hogy létrehoznak egy négyévszakos műjégpályát, ahol minden gyermek megtanulhat korcsolyázni.

Hozzátette, fontos az, hogy mindenkinek legyen olyan helye a városban, ahová szeret járni, amely által még jobban otthon érzi magát Kisteleken, ezt a célt szolgálja a műjégpálya is, amelyet a helyi görkorcsolyások csapatának segítségével hoztak létre. A városvezető jelezte, a terv az, hogy hamarosan görkorcsolyapálya is legyen a településen, ennek kapcsán hétfőn adtak be egy pályázatot.