– A pápai áldás akkora ke­­gyelem volt számomra, hogy örömkönnyek potyogtak a szememből. Azt nem is lehet el­­mondani, amit éreztem, azt csak átélni lehet. Nagyon ne­­héz évem volt, a Covid miatt kórház­­ba kerültem, augusztus óta pedig négy műtétem volt, de úgy érzem, a rossz mellett jutott jó is, az egyensúly mindig megvolt. Hívő ember vagyok, a Jóisten szeretete és segítsége mellett sosem volt bennem félelem. A pályámon is segített az istenhit: azt vallom, hogy először a lelket kell gyógyítani. Ha azt nem oldjuk meg, a testi baj sem fog meg­gyógyulni – összegzett Gali Ida.