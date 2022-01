Befejeződött az orvosi rendelő felújításának második üteme. Az önkormányzat a feladatra 20 millió forintos támogatást kapott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Az elnyert összegből szociális blokkokat alakítottak ki, emellett az egyik emeleti szolgálati lakás belső felújítása is szerepelt a projektben, valamint új orvosi eszközöket is beszereztek.

Tovább szépült a falu orvosi rendelője: a háziorvosi és fogszakorvosi rendelőknek, valamint a védőnői szolgálatnak is helyet adó épületet 2019-ben szintén egy TOP-os pályázat keretében újították fel, az első ütemben szinte teljesen megújult az épület, valamint komoly energetikai korszerűsítésen is átesett a rendelő: hőszigetelést kaptak a falak és a födémek, kicserélték a homlokzati nyílászárókat és kondenzációs kazánokat építettek be. Ezen kívül az előző ütemben megtörtént a középület projektarányos akadálymentesítése is.

Most azokat a munkákat végezték el, amikre korábban már nem jutott keret. A nemrég befejeződött második ütemben került sor az ott dolgozók részére személyzeti öltöző és vizesblokk kialakítására. Mint megtudtuk, a terület beépítettségéből adódóan erre csak korlátozottan nyílt lehetőség, mivel a rendelőkhöz kapcsolódóan csak a belső udvar rovására lehetett ezt kialakítani.

A pályázat részeként az épület emeleti szintjén az egyik szolgálati lakás részleges belső felújítása is megtörtént, a lakást újrafestették, cserélték a hideg és melegburkolatokat, illetve felújították a teljes vizesblokkot is.

Mint Erhard Gyula, a település polgármestere elmondta, a felújítás összköltsége több mint 21,2 millió forint volt, a 20 milliós támogatási összeget az önkormányzat egészítette ki. – A fejlesztés eredményeként minőségi, a kor követelményeinek megfelelő színvonalú egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális hátterét teremtettük meg, ezzel is segítve az itt élők egészségügyi állapotának megőrzését és az életminőség javítását – fogalmazott a polgármester.

KÉ