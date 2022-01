A Batsányi János Gimnázium is csatlakozott a „CseppetSem!” programhoz, a középiskola udvarán is van lehetőség leadni a használt sütőolajat vagy sütőzsiradékot. A program elindítói fontosnak tartották, hogy a felnövekvő nemzedék tudja, a használt sütőolajat és sütőzsiradékot több más anyaghoz hasonlóan szelektíven kell gyűjteni, hogy a környezet terhelése ezáltal is csökkenjen.

A „CseppetSem!” program indulása óta 1050 településen több mint 1900 gyűjtőedényt helyeztek ki, az akcióban már több mint hatszáz magyarországi óvoda, általános és középiskola vesz részt.

– A „CseppetSem!” program képviselői vették fel a kapcsolatot az iskolánkkal, mi pedig örökös ökoiskolaként úgy éreztük, segítenünk kell ezt az ügyet. Azt szoktuk mondani, hogy minden út a Batsányiba vezet, akkor lehet az iskola egy jó gyűjtőpont is – számolt be lapunknak Kiss Attila intézményvezető.

Használt sülõolajgyûjtõ-pont a csongrádi Batsányi János Gimnázium udvarán. Fotó: Majzik Attila

Az olajgyűjtéssel az iskola is jól járhat. A begyűjtést szervező Biotrans Kft. ugyanis minden összegyűjtött kilogramm anyag után 25 forint visszatérítést ad az intézménynek.

Aki használt sütőolajat vagy zsiradékokat szeretne leadni, annak nincs más teendője, mint az anyagokat visszatölteni az eredeti csomagolásába vagy egy PET-palackba, de akár egy jól zárható dunsztosüvegben is elhelyezheti a gyűjtőben.

A 240 literes gyűjtőedényeket a gimnázium Gr. Apponyi Albert utca felőli kapuján keresztül lehet megközelíteni, a gyűjtők helyét a kapun elhelyezett molinó is jelzi. A gyűjtőpont a gimnázium nyitvatartási idejében érhető el.