Természetesen Királyhegyes is kivette a részét a Magyar Falu program pályázati rendszeréből is. Ennek köszönhetően újították fel például az óvodaudvart 4,8 millió forintból, vásároltak egy 6,5 millióba kerülő kistraktort, ami a közterületek rendben tartására alkalmas – lehet hozzá seprűt, szárzúzót vagy akár hóekét is csatlakoztatni.

– Összesen 600 méteren újult meg a járda tavaly a Béke, a Dózsa és a Kis utcában 20 millió forintból, és éppen a napokban kötöttük meg a szerződést a kivitelezővel a helyi ravatalozó felújításáról. Ez ugyancsak 20 millió forintos fejlesztést jelent – tette hozzá a listához a falu első embere, Horváth Lajos. A legnagyobb értékű beruházás viszont a királyhegyesi 5 kilométeres bekötőút rendbetétele volt. Pontosabban lesz, mert a munka még nincs kész: 1 kilométernyit megjavított a Magyar Közút Nzrt., a többit a Magyar Falu program egyik kiírásából finanszírozzák, de miután közben beállt a fagyos, hideg idő, a folytatásra tavaszig kell várni. Kell még rá kopóréteg és padkát is építeni kell a pereméhez.

A királyhegyesi önkormányzat ezekben a napokban már az idei pályázatok előkészületeivel foglalkozik – tudtuk meg Horváth Lajostól.

Szeretnének pénzt szerezni többek között a szolgálati lakás felújítására abban a reményben, hogy újra lesz helyben lakó orvosa a falunak, de például egy elkerülő út építésére is, amely a nagy mezőgazdasági járművek gyakori közlekedése miatt szükséges. Királyhegyes első játszótere 2013-ban épült, ideje felújítani – ez várhatóan 6 millióba kerül majd.

Ezeken felül idén is terveznek 20 milliót költeni a járdákra a József Attila és a Jókai utca egy-egy szakaszán. Az igazán nagy falat azonban a 200 milliós csapadékvíz-elvezető projekt lesz.