1892-ben, vagyis 130 évvel ezelőtt hozták létre az első olvasókört Algyőn, ez a jelenlegi könyvtár elődjeként működött. Egy teremben könyvek és folyóiratok voltak, amelyeket közösen olvastak a község lakói. Az elmúlt évtizedek során azonban már nem működött ilyen közösség a településen, ezért a könyvtár úgy döntött, az évforduló alkalmából olvasókört indítanak, amelynek első találkozóját hétfőn délután tartották meg.

Dományházi Edit könyvtárvezető elmondta, havonta egyszer találkoznak majd, amikor kötetlen formában beszélgetnek majd az olvasmányélményeikről, tegnap pedig az első félév felének témáját beszélték át. Kiemelte, számtalan lehetőség tárulkozik eléjük a téma szempontjából, hiszen fókuszálhatnak például csak magyar vagy svéd írókra, csak női vagy férfi szerzőkre, a történetek helyszínére vagy idejére is. De dönthetnek úgy is, hogy csak olyan könyveket olvasnak, amelyek borítóján esernyő van, vagy a címében az utolsó szó szerepel.

Az év során bárki csatlakozhat az új közösséghez. Fotó: Frank Yvette

Hozzátette, a legfontosabb az, hogy mindenki a hangulatának megfelelő kötetet olvasson, mert az nem jó, ha az olvasás kényszer, annak élvezetes foglalkozásnak kell lennie. Elárulta, az algyőiek körében különösen kedvelt szerző egyébként Szabó Magda, de a siker könyvek listáján ott van például Kepes András: A boldog hülye és az okos depressziós című írása, valamint Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors kötete is. Sőt, most egyre többen kölcsönöznek pöttyös könyveket is.

Dományházi Edit szerint a járványhelyzetben különösen szükség van olyan összeszokott kis közösségekre, ahol mindenki kötöttségek és szemérmeskedés nélkül tud beszélni arról, hogy mit adott számára a könyv, milyen gondolatok támadtak benne olvasás közben, és milyen érzelmeket váltott ki belőle. Megjegyezte, most nagyon nagy szükség van arra, hogy ki tudjuk magunkból beszélni az érzelmeket.