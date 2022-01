Az év első felében ezerkétszáz méteren újultak meg a belterületi utcák Domaszéken. A Duna, a Rózsa Ferenc, az Úttörő és a Tisza utca teljes hosszában, míg a Tömörkény és a Szőlő utca részben kapott szilárd útburkolatot. A fejlesztés jelentős részben önkormányzati cégek kivitelezésében történt, a Domatisz Kft. és a Domadrón Szociális Szövetkezet munkatársai, gépparkja végezték el az útalapkészítést. Ez jelentősen hozzájárult a ráfordítás csökkentéséhez.

– Fontos segítség volt a lakossági hozzájárulás az útépítéshez, munkagépek biztosítása vagy személyes részvétel formájában, így a 49 milliós beruházás 13 millióval kevesebbe került az önkormányzatnak – hangsúlyozta lapunknak Sziráki Krisztián. A polgármester hozzátette, az önkormányzat célja az ideális, komfortos lakókörnyezet megteremtése, illetve a korszerű infrastruktúra biztosítása.

Épül a judoterem, megkezdődött a sportcsarnok öltözők feletti tetőszerkezetének felújítása, tavasszal pedig hozzáfognak a Sárkány közösségi ház korszerűsítéséhez is. A település kül- és belterületén új, szabadon elérhető wifipontokat alakítottak ki, ezeket már be is üzemelték.

Ahogy felavatták a vadonatúj pumptrack bringapályát is, amelyet gyorsan birtokba vett a település apraja, nagyja.

– Domaszék egy fiatalos település, nagyon kellenek az ilyen innovációk – mondta a Délmagyarországnak Sziráki Krisztián. A polgármester hozzátette, a bringapálya jól harmonizál azokkal a már megvalósult fejlesztésekkel és további tervekkel, amelyek a kerékpárosokra alapoznak. Példaként említette az 1,1 kilométer hosszúságban megépült belterületi kerékpárutat, valamint az M5-ös autópálya felett tervezett kerékpáros-átvezetést.

A koronavírus-járvány ellenére mozgalmas, meglepetésekben gazdag, változatos adventi vasárnapokat tudhat maga mögött Domaszék, ahová a Mikulás motoron érkezett, hét országra szóló traktoros felvonulást rendeztek – az ötletesen feldíszített és kivilágított gépek hosszú kilométereken keresztül rótták a falu utcáit –, valamint szalmalabirintust építettek.

