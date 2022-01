– 2020 lezárásakor azt kívántam, hogy 2021 jobb legyen, mint az előző év, ez sajnos nem vált valóra. Egy instabil gazdasági helyzet alakult ki, a világjárvány okozta válság a helyi cégeket is megviselte. Az önkormányzat részéről az intézményrendszerünket működőképesen tudtuk tartani, az elvont iparűzési adónk javát is sikerült megmenteni, 331 millió forint kieséssel terveztünk, ebből 280 milliót visszakaptunk kompenzációként – számolt be a város tavalyi évéről Szabó Zoltán polgármester.

A városvezető elmondta, szélesek a pályázati lehetőségek, és a 2021-es év azt határozta meg, hogy milyen potenciállal bír Szentes a következő hét évben.

– A TOP Plusz pályázat kiírásai javarészt megjelentek, ezekkel kapcsolatban megfogalmaztuk, hogy mit szeretnénk fejleszteni a következő években, ezek között szerepel a Kurca-part rehabilitációja, a Kiss Zsigmond utcai csomópont kialakítása, de említhetném a Móricz Zsigmond Művelődési Ház vagy az Ifjúsági Ház felújítását. Szeretnénk egy családi játékparkot is kialakítani, ahol a gyerekek és felnőttek is ki tudnak kapcsolódni – vázolta a polgármester.

Szabó Zoltán beszámolt arról is, hogy a gazdaság újraindításából a szentesi vállalkozások is kivették a részüket, a városi nagy cégek, a Délkertész és a Hungerit is fejlesztettek, az Ipari Parkba pedig öt-hat új vállalkozás települt be.

A jól sikerült év végét alaposan beárnyékolta a sportcsarnok leégése. Ezzel kapcsolatban a polgármester kiemelte, a városnak mindenképpen szüksége van egy sportcsarnokra. Minden mozdítható forrást átcsoportosít az önkormányzat a csarnok újjáépítésére, de számítanak a megye és a kormány támogatására is.

Szabó Zoltán az idei évvel kapcsolatban elmondta, ez lesz az egyik legnagyobb feladatuk 2022-ben. Emellett a pályázati források biztosítanak lehetőséget a város fejlődésére.

– Sok munkánk lesz, mert rengeteg lehetőség van. Ahhoz, hogy ezeket ki is tudjuk használni, össze kell dolgoznunk – összegezte gondolatait a polgármester.