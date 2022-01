Az elmúlt években a település összes intézményét felújították, energiatakarékossá alakították, így a falu jelentős összegeket spórol. Idén nyártól működik a mikrotérségi bölcsőde, amellyel az alig 500 lelkes település a helyi- és környékbeli szülőknek is segít.

– A járványhelyzet a mi falunk életére is rányomta a bélyeget. Voltak megbetegedések, de szerencsére ebből adódó haláleset nem történt. Büszke vagyok rá, hogy nálunk 70 százalék körül mozog az átoltottság – emelte ki Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere.

– Legfontosabb fejlesztésünk tavaly a minibölcsőde átadása volt. Bízom benne, hogy hosszú távon, nemcsak Csanádalbertinek, hanem a mikrotérségnek is egy fontos intézménye lesz, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kisgyermekes szülők munkát vállalhassanak. Mi a gyerekek napközbeni ellátása mellett hozzuk és visszük is a kicsiket. Az egyik környékbeli településre Pest megyéből költözött egy család. Ők mondták, hogy olyat még sehol nem láttak, hogy a bölcsőde teljesen ingyenes a szülőknek. Nemhogy térítési díjat és étkezést nem kell fizetni, de a gyermekek utaztatását sem. Mi ezt nem egyfajta kampányfogásnak szántuk, a jövőben is megtartjuk ezt a szolgáltatást – hangsúlyozta.

Az önkormányzat a Magyar falu program révén a művelődési házat napelemekkel látja majd el, és egy egyedi szennyvízkezelő rendszert is kiépítenek. A Belügyminisztérium támogatásával pedig a Munkácsy utcát aszfaltozzák újra. A bel- és külterületi utak karbantartásához eszközökre is nyertek forrást. Idén is több pályázati tervük van, például a ravatalozót és környezetét hoznák rendbe, falugondnoki autót szereznének be, és a községháza elektromos rendszerét újítanák fel.

Az önkormányzat lobbizik azért is, hogy Pitvaros és Csanádalberti között kerékpárút is épüljön. Ehhez az előzetes tanulmányok már készülnek.