Az oldalon közzétett információk szerint a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap is folyamatosan nyitva van a gyermekek oltásához. Beszámoltak arról is, hogy a szülők már több mint 62 ezer gyermeket regisztráltak, és több mint 48 ezren már fel is vették az oltást. Emellett hétfőn közölték azt is, hogy januárban minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akció lesz, vagyis előzetes regisztráció nélkül adatható majd be a koronavírus elleni védőoltás a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben.

Csongrád-Csanád megyében összesen hét oltópont van, így Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Kisteleken, Makón, Mórahalmon, Szegeden, to­vábbá Szentesen is kérhető a vakcina. Ezen a lehetőségen felül a háziorvosi rendelőkben is lesz akció, vagyis a rendelési időben végzett oltásokon túl is oltanak majd a háziorvosok.