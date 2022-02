Háromszáz évvel ezelőtt kezdték meg működésüket Szegeden a piarista rend tagjai. A jeles évforduló alkalmából csütörtökön kiállítás nyílt a Dóm Látogatóközpontban, amely a rend történetét és a piaristák életét mutatja be.

A Piaristák mindennapjaiba enged belelátni a Dóm Látogatóközpontban nyílt kiállítás. Fotó: Kuklis István

A megnyitón részt vett a szegedi iskola, illetve a piarista rend vezetősége is. Jusztinné Nedelkovics Alíz, a Dugonics András Piarista Gimnázium igazgatója úgy fogalmazott, a kiállítás segít felidézni a múltat és az iskola életének mozzanatait. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyés püspök beszédében kiemelte, a piarista közösség története az elmúlt 300 év alatt összeforrt a város történelmével, szolgálatuk pedig felbecsülhetetlen értéket adott a városnak. Szakál Ádám piarista tartományfőnök pedig arról beszélt, hogy bár a mostani szegedi iskolaépületnek nincsenek évszázados falai és elkoptatott padjai, ettől függetlenül vannak az itteni piaristáknak is tárgyaik, melyek muzeális értéket képviselnek és amelyek értékeiket mutatják.

A kiállítás kurátora, Koltai András elmondta, az első piaristák éppen a jelenlegi kiállítás helyszínére, azaz a Szent Dömötör templom mellé érkeztek, mely plusz értéket ad a tárlatnak.

Fotó: Kuklis István

A kiállított tárgyak a piaristák tevékenységére és kultúrájára utalnak és megmutatják, milyen fontosnak tartották a tanítást. A piarista élettereken vezeti végig a látogatókat: van egy templom, egy igazgatói iroda, egy rendház és egy iskola helyszín benne, illetve bemutatja a szegedi piarista épületek építését, valamint az itteni cserkészéletet is - sorolta. A tárlaton láthatók ismert piaristák személyes tárgyai is, így például Sík Sándor zsebórája és Dugonics András jegyzetei, de kiállítottak például több ünnepi kelyhet és egy gyóntatószéket is. A tárlat május 7-ig lesz látható.