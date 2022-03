Makó önkormányzata arra kéri a lakosokat: jelentkezzenek, akik fel tudnak ajánlani olyan ingatlant, amely használaton kívüli, de alkalmas az átmeneti időre Ukrajnát elhagyó személyek, családok elszállásolására. Várják szálláshely-szolgáltatást nyújtó vállalkozások jelentkezését is a 20/277-7251-es számon vagy a [email protected] címen. Újszentivánon a munkásszállón és az ifjúsági szálláson is 20-20 menekült elhelyezését vállalta az önkormányzat.

Székkutas csatlakozott az adománygyűjtő akcióhoz, amivel Hódmezővásárhely kárpátaljai testvértelepülését segítik a menekültek ellátásában. Az önkormányzat 500 ezer forint értékben vásárol tisztítószereket és tartós élelmiszereket, várják a lakosság felajánlásait is.

Eperjesen az adományokat a Veres Péter Faluházban és a polgármesteri hivatalban lehet leadni.

A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola is gyűjtést indított. Röszkén a teleházban gyűjtik a tartós élelmiszereket, tisztálkodószereket, vény nélküli gyógyszereket. A szegedi székhelyű Goodwill Pharma Kft. több mint 50 millió forint értékű adományt – közel 50 000 doboz antibiotikumot, fájdalomcsillapítót és lázcsillapítót – juttatott el az Adomány Ukrajnának gyűjtéshez, ahová pénzadományokat is várnak. A humanitárius konvoj, amelyben a gyógyszerek is helyet kapnak, március 12-én indul útnak Lviv városába.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idei nagyböjtben is meghirdette tartósélelmiszer-gyűjtési akcióját Tartós szeretet címmel. A gyűjtést ezúttal a kárpátaljai otthon maradottak és a menekültek megsegítésére fordítja a Katolikus Karitász. A hívek felajánlásukat elhelyezhetik a templomokban a március 20-i, vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 27-ig. A támogatók az 1356-os telefonos adományvonalon is segíthetnek, hívásonként 500 forinttal.