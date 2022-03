Különleges programot tartottak szombaton a Mathias Corvinus Collegium szegedi központjában. Az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen 9–13. évfolyamosok vehettek részt, akiknek háromfős csapatokban kellett elméletben megváltoztatniuk a történelem menetét.

Balázs Marcell szervező elmondta, a diákoknak egykori döntési helyzeteket kellett újragondolniuk, prezentációjukban pedig arról kellett beszélniük 10 percben a zsűrinek, milyen javaslatot adnának a döntéshozónak az addig elérhető információk alapján, ami más irányba indította volna el a folyamatokat.

A versenyre több mint 200 csapat jelentkezett, két online fordulóból jutottak a regionális körbe. Ezt rendezték szombaton Szegeden, 13 csapat részvételével. Izing Máté, a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanára, a zsűri egyik tagja kiemelte, ez a verseny olyan plusztudást és képességeket ad, amit az iskolában nem lehet megszerezni. Hasonlóan vélekedtek egyébként a versenyzők is.

– Itt nemcsak az elméleti tudásunk fontos, hanem más készségek is. Sokszor beszélünk arról, mi lett volna, ha. Itt most erre lehetőségünk volt, hogy átgondoljuk – mondta Dervaderics Zita, aki két osztálytársnőjével a Deák Ferenc Gimnáziumot képviselte ezen a megmérettetésen. A lányok egyébként matematika-angol szakra járnak, de mint mondták, itt logikai készségüknek nagy hasznát veszik, a történelmet pedig egyébként is szeretik.

A feladat mindenki számára ugyanaz volt: arról kellett beszélni, hogy a 2. világháború utáni helyzetben, amikor a Szovjetunió az általa felszabadított országokat kommunista típusúra akarta átalakítani, azt hogyan lehetett volna akkoriban megakadályozni. Az országos döntőbe a legjobb 4 csapat juthatott be minden régióból, így ott összesen 32 csapat csap majd össze.

Megyénket a szegedi forduló eredménye alapján a Deák Ferenc Gimnáziumból kettő, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumból egy csapat képviseli majd. A negyedik továbbjutó a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium csapata lett.