– Jók a körülmények, szeretünk itt dolgozni. Nem ma próbáltuk ki először az oktatótermet. Itt mindent gyakorolhatunk, amire később, a munka során szükségünk lesz – mondta a szobafestő-mázoló-tapétázónak tanuló, 9. évfolyamos Restás Alex Adrián. Azért ezt a szakmát választotta, mert nagyon megtetszett neki, és úgy gondolta, biztos megélhetést fog neki nyújtani.

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum részeként működő makói Návay-technikum Bajza utcai épületegyüttesében nemrégiben, egy egykori portából alakították ki a 80 négyzetméteres építőipari oktatótermet. Kincses Tímea főigazgató azt mondta, ennek köszönhetően a Makón tanuló leendő kőművesek, festő-mázoló-tapétázók és burkolók 21. századi körülmények között sajátíthatják el a gyakorlati képzés alapjait.

– Az építőiparban folyamatosan nő a foglalkoztatottak száma – tette hozzá. Jelenleg 533-an tanulnak a centrum iskoláiban ebben az ágazatban, közülük Makón 53-an.

Hegedűs Zoltántól, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárjától megtudtuk, a 2015-ös alapítás óta a hozzájuk tartozó nyolc iskolában összesen 2,4 milliárd forint értékben hajtottak végre különböző fejlesztéseket. A Makón most átadott új tanműhely átalakítása, felújítása, berendezése és felszerelése összesen 32 millió forintba került. Ezt a centrum saját forrásból oldotta meg. Kicserélték a tetőt, a födémet, az épületrész hőszigetelését és új ajtókat-ablakokat kapott, emellett a legkorszerűbb bútorokkal, berendezésekkel, szerszámokkal látták el az épületet. Mivel a diákok gépeket is használnak, még az elektromos rendszert is korszerűsíteni kellett. Mindezzel a centrum pénzt is spórol, hiszen korábban tanműhelyet kellett bérelniük.

A makói iskola megbízott igazgatója, Papós András azt mondta, az alapműhelyt a nappali képzésben és a felnőttoktatásban is tudják használni, felkészítve őket az ágazati alapvizsgákra. A képzést a jövőben további építőipari szakmákkal szeretnék bővíteni, a vállalkozások igényeihez igazodva.