Sikeres évet zárt tavaly a makói rendőrkapitányság – mondta összegzésként Nagy Sándor alezredes, a kapitányság vezetője, amikor szerdán délelőtt megtartotta szokásos beszámolóját a városi képviselő-testület előtt.

Hangsúlyozta, az ismertté vált bűncselekmények száma évről évre csökken, miközben a felderítési eredményesség figyelemre méltó, 87,5 százalékos. Elmondta többek között, hogy 2020-ról 2022-re a lopások száma 97-ről 68-ra csökkent, a betörések száma viszont 17-ről 21-re nőtt. Szóba került a kábítószerhelyzet is. Elhangzott, most is előfordult, hogy családi vállalkozásban terjesztette a drogot egy família. Az ezzel kapcsolatos akció során a családfőt elfogták, jelenleg is előzetesben van, és több fogyasztóval szemben is eljárást indítottak.

Amint szokás, a rendőrségi beszámoló után hasonló tájékoztatót tartott a kiszombori határőrizeti kirendeltség, illetve a nemrég megalakult Marosmenti Polgárőr Egyesület is. Ezek az ismertetők megerősítették, hogy Makón jó a közbiztonság, a lakosság biztonságérzete. Farkas Éva Erzsébet polgármester, illetve a testület néhány tagja külön is kifejezte köszönetét valamennyi rendvédelmi szervezetnek.

Idén is kiírták a civil szervezetek támogatását célzó pályázatot. Andrási Lilla kabinetvezető az ülésen elmondta, 37 pályázat futott be, nagyrészt rendezvényekre, illetve működésre kértek pénzt az érintettek. Érdekesség, hogy a legkisebb, százezer forintos támogatási összeget a Segítő Kezek Cigány Egyesület kapta, amely a pénzből családi napot és adományosztást szervez, illetve működési költségeit fedezi. A legnagyobb, 2,5 milliós támogatást pedig a Makói Spartacus Vasas Sportegyesület nyerte el versenyek finanszírozására, terembérleti díjak fizetésére és működési költségekre. A legnagyobb támogatási igénnyel a Makói Kézilabda Club állt elő. Ők 7,4 milliót kértek, végül egymillió forintot kaptak.

Döntött a makói képviselő-testület arról is, hogy külön támogatással segíti a Maros-parti kerékpárút megtervezését, amely egyébként megyei beruházás. A kétirányú, kétszer egy sávos út 5,8 kilométer hosszú lesz. A megtervezésére a Tandem Mérnökiroda adta a legkedvezőbb, 17 millió 160 ezer forintos ajánlatot, de az erre a célra szánt pénzt 3,1 millió forinttal ki kell egészíteni. A képviselők úgy döntöttek, a város vállalja a szükséges hozzájárulást.