Előbbiben egy szoftvert készítettek el, lehetett az játék, asztali számítógépen futtatható alkalmazás, webes alkalmazás vagy mobilapplikáció is. A műszaki szekcióban pedig meg kellett építeniük egy rendszert, amely működtetéséhez szükséges szoftvert is kellett elkészíteniük. A legjobb munkák bejutottak a döntőbe, amelyet április 8-án tartottak meg.

A megnyitón Németh Gábor, a verseny egyik szervezője, az intézet adjunktusa elmondta, a versenyt már nyolcadik alkalommal hirdették meg középiskolások számára. Hozzátette, idén 30 pályamunka érkezett az ország minden tájáról, ezek közül szekciónként 10-10 munkát válogatott be a döntőbe a szakmai zsűri.

Nyúl László intézetvezető egyetemi docens kiemelte, a versenyt évek óta számos informatikai cég is támogatja, a diákok mellett a felkészítő tanárokat és az intézményeket is értékes nyereményekkel díjazzák. Az informatikai szekció zsűrijének elnöke hangsúlyozta, az értékelés során figyelembe veszik az ötlet újszerűségét, a megoldás ötletességét, a megoldott probléma széles körű használhatóságát, az igényességet, valamint az elkészült pályamű logikus, világos bemutatását is.