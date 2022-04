Elad 16 bérlakást a jelenlegi bérlőknek az önkormányzat, valamint 1 garázst is értékesítenek 5 millió forintért – többek közt ez derült ki a pénzügyi bizottság szerdai ülésén. Döntöttek a bizottság tagjai arról is, hogy a korábban pályázati úton meghirdetett 15 lakásnak kik legyenek az új bérlői. Szintén még korábban fiataloknak írt ki pályázatot az önkormányzat 5 ingatlan bérlésére, ebből 4-re érkezett jelentkező, szerdán arról is döntöttek, hogy kik költözzenek be az üresen álló ingatlanokba.

Az ülésen szó volt arról is, hogy a kormány döntése szerint januártól 200 ezer forint a minimálbér, míg a szakmunkás minimálbér 260 ezer forintra emelkedett, ez pedig jelentős bértorlódást okozott az önkormányzati cégeknél. Ezért bérkompenzációs keretet hoztak létre Szeged idei költségvetésében, az összeget pedig szerdán osztottá szét a társaságok között. A Szegedi Környezetgazdálkodási NKft. 160, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. 200, míg a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NKft. 96 millió forint bértámogatást kért.

Döntöttek a választókörzeti keretek felhasználásáról is. Mihálffy Béla például 200 ezer forint támogatást ad képviselői keretéből a Kiskundorozsmai Polgárőr Egyesületnek, 678 ezer forintot költ a Mester utca 48. szám alatti ingatlan előtti járdarekonstrukcióra, míg a Vadliba utca 1. szám alatti épület előtti járdajavításhoz 514 ezer forint támogatást nyújt. Továbbá a dorozsmai íjászpálya fejlesztését is támogatja 250 ezer forinttal. A dorozsmai polgárőröket egyébként Fodor Antal is támogatja, ő 100 ezer forinttal.

De Szénási Róbert is sokat költ járdajavításra, ő a Ladvánszky-Alkotmány utcai csomópont fejlesztését 971, míg az Irinyi utca 4. szám előtti rekonstrukciót 830 ezer forinttal segíti. Mészáros Tamás a Sólyom és Bölcsőde utcai kutyafuttató kerítésére költ 536 ezer forintot, a Retek utca 25. szám alatti ingatlan előtt lévő járda átrakásának költségéhez pedig 315 ezer forinttal járul hozzá.