Lázár: Most Makó az ország!

A szakadó eső ellenére is tekintélyes létszámú tömeg gyűlt össze szombaton Lázár János makói kampányzáró gyűlésére a főtéri Lordok háza árkádja alatt. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltje most is minden külsőségtől mentesen állt ki az emberek elé, ahogyan az utcafórumokon.

A beszéd előtt Farkas Éva Erzsébet makói polgármester biztatta az összegyűlteket Lázár támogatására, emlékeztetve arra: a képviselő személyes munkájának is nagyban köszönhető, hogy Makó a most lezáruló ciklusban sok milliárdnyi központi fejlesztési támogatáshoz jutott. Legalább annyira vagyok makói, mint vásárhelyi – mondta erre reagálva Lázár, aki megköszönte Makónak, hogy 2018-tól itt menedékre lelt, amikor el akarták űzni abból a városból, ahol született. Fotó: Szabó Imre Lázár János többek között arról beszélt, a választás tétje az, hogy háború lesz vagy béke. Emlékeztetett, Márki-Zay azt mondta, az ukránok háborúja a mi háborúnk. Lázár ezzel szemben azt mondta, bár együttérzünk az ukránokkal, ez nem a mi háborúnk, nekünk ebből ki kell maradni. És Márki-Zayjal szemben ő nem azt akarja, hogy a vér folyjon, hanem hogy az olaj: legyen béke, legyen gáz és üzemanyag, legyen élelmiszer, az embereknek pedig legyen pénze. Nem mindegy, hogy a most következő nehéz időszakban ki kormányoz. Mi segíteni akarunk, adni akarunk, Gyurcsányék, Bokrosék viszont elvenni. Ők egyszer már majdnem tönkretették az országot, elszegényítették az embereket. Ha visszajönnek, a baj árát önök fogják megfizetni – figyelmeztetett. Ha ránk szavaznak, számíthatnak ránk, lesz béke, lesz létbiztonság és a nemzet biztonságban marad – hangsúlyozta. Fotó: Szabó Imre Lázár fáradtnak, de bizakodónak tűnt. A végén Orbán Viktort idézte, aki az újvárosi utcafórumon azt mondta, most Makó az ország. Ha az ellenzék listavezetője itt egyéni mandátumot nyer, az azt jelenti, hogy az ellenzéknek is van esélye győzni. Ezért arra kérek mindenkit, vasárnapig beszéljen a rokonaival, barátaival, szomszédaival, győzze meg őket is, majd a voksolás napján mindenképp menjen el és szavazzon Orbán Viktorra és a Fideszre – mondta. És azt kérte, hogy az elkövetkező órákban ne hagyják magukat az ellenzéktől befolyásolni, megtéveszteni, elbizonytalanodni, bármilyen szórólapot, sms-t, e-mailt, közösségi üzenetet küldenek is. - Soha nem volt még olyan nagy a tét, mint most. Az emberek jövője, az utánunk jövő generációk sorsa a tét. Nem az a kérdés, ki szereti Orbánt és ki nem: a személyes életünk, a jövőnk dől most el – hangsúlyozta.

