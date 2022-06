Nyári szünetben is szüntelen figyelem! címmel rendezett minikonferenciát a Mindennapok Női Szemmel Egyesület a Szent István Intézettel együttműködve a gyermekvédelem jegyében. A budapesti esemény, amely online is követhető volt, a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődését befolyásoló káros hatásokra irányította rá a figyelmet.

Király Nóra, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület alapítója elmondta, 11 héten keresztül kell tartalmas programokat szerveznie a szülőknek, ez pedig a mai digitális világban nem egyszerű feladat. Hangsúlyozta, a komoly veszélynek vannak kitéve a fiatalok, ha a nyári szünet minden napján a telefont, a tabletet vagy a számítógépet nyomkodják, a szülők pedig sokszor tehetetlenek, nem tudják hogy védjék meg a fiatalokat a káros tartalmaktól.

Az nem megoldás, hogy a szülő teljes mértékben megtiltja a netezést. Erről Hal Melinda klinikai szakpszichológus beszélt, aki szerint a tiltás helyett a szülők inkább törekedjenek egy olyan érzelmi kapcsolatot kialakítani a gyermekükkel, hogy már az óvodás is jelzezze feléjük, ha félelmetes tartalmat látott a tévében, vagy a tinédzser szóljon nekik, hogy a felugró hirdetések sértőek, félelemkeltőek voltak számukra.

Jelezte, kardiovaszkuláris és mentális problémákat okoz, ha a fiatal túl sok időt tölt az online térben. A szülőknek azt tanácsolta, hogy üljenek oda a gyermekük mellé játék közben, próbálják ki azt ők is, és beszélgessenek róla a gyermekkel, például kérdezzék meg tőle, hogy mi tetszik neki benne.

Klausz Melinda közösségimédia-specialista is részt vett a konferencián, aki arról beszélt, hogy ma egy átlagos tinédzser 9 órát tölt el online, miközben a mérések szerint egy átlagos ember 8 másodpercig köthető le egy tartalommal. A TikTok épp ezt használja ki, nagyon gyorsan és addiktívan adja a tartalmakat, ezzel pedig a képernyő elé szegezi a fiatalabb korosztályt. Szerinte éppen ezért digitális detoxot kell tartaniuk a fiataloknak, ezt érdemes kihívásokkal színesíteni. Például a szülőkkel együtt tegyék le a telefont egy helyre és játsszák azt, hogy aki hamarabb nyúl a mobiljához, az mosogat.

A fővárosi esemény vendége volt Varga Judit igazságügyi miniszter is, aki jelezte, áprilisban megkérdezték a magyarokat arról, hogy a szülő joga-e továbbra is a gyermek nevelése, a négy kérdésre pedig 3,7 millióan válaszolták ugyanazt, mint ami a magyar nemzeti kormány álláspontja. Édesanyaként úgy véli, hogy az online világgal szemben az is hatékony lehet, ha a szülők megteremtik a lehetőséget az „énélmény” szerzéséhez, például a sportolással vagy valamilyen hangszeren való játékkal. Megjegyezte, nyáron a táborok és a nagyszülőknél töltött idő is segít abban, hogy ne internetezéssel teljen a gyermekek napja.