A 10 és 14 óra között zajló versenyen 8 nagykövet vesz részt, a támogató kategóriában 31, az élversenyző kategóriában pedig 38 horgász méri össze tudását. A versenyzők figyelmét még a megnyitón felhívták arra, hogy hazánkban az idei évtől tilos a halakat a szemüregüknél megfogni. A horgászok szerint a Maty-éren bőséges fogások lesznek, ezért a mérlegelés biztosan eltart majd legalább egy órán át.

Áder János a verseny előtti percekben lapunknak arról beszélt, hogy az elmúlt éveben jelentősen megnőtt a horgászok száma hazánkban, már több 700 ezren vannak azok, akik rendszeresen jegyet váltanak és hódolnak ennek a szenvedélynek.

Hangsúlyozta, a horgászat versenysporttá nőtte ki magát, egyre többen vannak azok a fiatal korosztálytól kezdve egészen a szeniorokig, akik Európa- vagy világbajnokságon érnek el helyezéseket.

Hazánk korábbi köztársasági elnöke beszélt arról is, hogy Magyarország is egyre több nemzetközi versenynek ad otthont, a Maty-éren is rendeztek már ilyet, a külföldről érkező horgászoknak pedig tetszik a magyaros vendéglátás, örülnek a halbőségnek és a versenykörülményekkel is elégedettek.

Hozzátette, emlékezetes volt számára az a Maty-éri verseny, mely előtt egy félórával leszakadt az ég, de ezt követően egy szép, 3 kilós amurt sikerült kifognia. De nem ez volt a legnagyobb fogása, idén megdöntötte az egyéni rekordját egy 17 kilós ponttyal, azonban ezt nem verseny során fogta – magyarázta.

Az eredményeket 16 óra körül hirdetik majd ki, a dobogós helyezésekről lapunk is beszámol majd a délután során.