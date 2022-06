A 100 lakosra jutó véradások száma országos átlagban 3,4 volt 2021-ben, ebben Győr-Moson-Sopron megye volt az élen 5,7 véradással, ezt követte Békés megye 5,3 és Csongrád-Csanád megye 5,2 véradással – közölte június 14-én, a véradók világnapján a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH beszámolójában azt írta, hogy a véradási hajlandóság 2004 óta hanyatló tendenciát mutat, akkor országosan mintegy 505 ezer egység vért adtak, 2021-ben ez a szám már csak 333 ezer volt.

A világnap kapcsán a megyei véradásokat szervező Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetének igazgatójával, Sasvári Krisztinával beszélgetünk, aki elmondta, büszkék arra, hogy ilyen jó helyezést ért el a megye a véradás tekintetében, de ez már hagyomány, hiszen ha a 30 évvel ezelőtti adatokat nézzük, akkor is dobogósok voltunk. Kiemelte, nagyon sokat tesznek azért, hogy minél több embert szólítsanak meg, ebben segítségükre vannak a támogatóik is, akik által minden véradó ajándékban részesül, például belépőt kapnak a makói fürdőbe.

Kérdésünkre beszélt arról is, hogy a véradásszervezés szempontjából a nyár a legnehezebb időszak, pedig ilyenkor is szükség van hetente 500 véradóra. Éppen ezért szívesen csatlakoznak a szabadtéri rendezvényekhez, mert ott azokat is elérik, akik soha nem adtak vért. A pandémia óta viszont visszaesett a véradóesemények száma is a megyében, míg 2019-ben 900 ilyen esemény volt, addig tavaly már csak 700 véradóprogram volt Csongrád-Csanádban.

Sasvári Krisztina kiemelte, ha Szegeden minden 40 éves ember életében egyszer adna vért, akkor az éves tervüket sikerülne teljesíteni, ez évente 26-27 ezer véradót jelent. Hozzátette, szükség lenne arra, hogy évente egyszer minden olyan ember a karját nyújtsa, aki adhat vért, vagyis egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves és még nincs 65 éves, valamint a testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot. A tetoválás és a testékszer sem akadály a véradásban akkor, ha eltelt fél év azóta, hogy elkészültek.

Azoknak, akik most terveznek először vért adni, azt tanácsolta a megyei igazgató, hogy mindenképp egyenek és igyanak a segítségnyújtás előtt, hiszen ez nem egy laborvizsgálat, tehát ne éhgyomorral érkezzenek. Megjegyezte, ismer olyan véradót a megyében, aki nagyon fél a tűtől és mindig rosszul van, viszont a másokon való segítés, a véradás hangulata mindig segít átlendülni neki a nehézségeken.