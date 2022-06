A falu régmúltba visszanyúló történetét most egy pályázat segítségével időrendi sorrendbe szedték, és egy könyv formájában ki is adták Felgyőn.

Az ötletgazda a Geda-halom Egyesület Gyöngyössy Orsolya néprajzkutatót kérte fel a falukönyv elkészítésére. A helyi adatok és mellékletek összeállításában Törköly Lajosné segítette a munkáját, de a végleges változathoz a felgyői lakosok is sok segítséget nyújtottak. A falu kronológiáját fényképes mellékletekkel is kiegészítet­ték, amelyhez a felgyőiek időnként egy-egy személyes történettel is hozzájárultak.

Régi igény volt már egy ilyen kiadványra, a helyiek is nagyon örülnek, hogy elkészült a falukönyv. Az adatgyűjtés során a több generáció óta itt élő családok meg tudták osztani az emlékeiket, a faluhoz kötődő élményeiket. A könyvben így az itt élő emberek sorsa elevenedik meg a lapokon

– magyarázta Tihanyi Gabi közösségfejlesztő.

A Felgyő történetét bemutató könyvben egészen napjainkig követhetőek a falu életét befolyásoló események. Ugyan a Felgyői Falukönyv 2019-es adattal zárul, de még sincs vége: folyamatosan kiegészíthető és évről évre követhető lesz a falukönyv.

A kiadványt egyelőre a helyi könyvtárból lehet kikölcsönöz­­ni, igény szerint készítenek be­­lőle majd újabb példányokat. Emellett egy honlap is készül, ahol online is fel lehet lapozni a falukönyvet.