Mint arról korábban Bordány hivatalos oldala és a helyi lap, a Bordányi Napló is beszámolt, az útfelújítás befejezésével a főúton és a Benke Gedeon utcában is felfestették az új útburkolati jeleket. A Kossuth utcában változatlan formában úgynevezett felülfestés történt, a Benke Gedeon utcában azonban megváltoztak a parkolókiosztások, ezért nagyobb figyelemre lesz szükség parkoláskor.

A Faluház előtti parkolók na­­­­gyobb mélységűek lettek, vagyis hosszabbak, ugyanis a korábbi járdaszakasz eltűnt. A gyalogosforgalmat közvetlenül a Faluház előtti területre irányították át annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen a parkolás, és a hosszabb járművek is elférjenek. A mozgáskorlátozott-parkoló közvetlenül az elektromos töltőpontok mellé került, így jobb lett a helykihasználás.

A Faluház előtt lévő csomag­automata körüli területen azon­­ban maradt a járdasáv, azt kérik, hogy ott vegyék figyelembe a fehér vonalat, ha parkolnak, mivel a gyalogosoknak el kell férniük az automata és a kocsi között.

A Kossuth utca túloldalán a pékség épülete melletti parkoló felfestése is megváltozott. A változtatást itt is a biztonságosabb közlekedés, valamint az épület melletti járda vonalának megtartása indokolta. A korábbi halszálkás megállást a párhuzamos parkolás váltotta fel, noha ezt még egyes autósok nem veszik figyelembe, és továbbra is merőlegesen állnak be a parkolóba, zavarva a járda és a közút forgalmát is. A kisebb autók merőlegesen is elférnek, de az már nem szabályos.

A parkolás területén további szigorítások várhatóak. Sok par­­kolót használnak ugyanis akár napokig autósok, akik nem állnak be az udvarba, vagy kihasználva a főúton parkolják le eladó, lerobbant gépjárművüket. A településvezetés szerint jó megoldásnak ígérkezik, ha a kiépített parkolók nagy részében időkorlátot vezethetnek be, amely legfeljebb 2 órás ingyenes parkolást tesz majd lehetővé a közterületeken. Több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz nemcsak a főúton, hanem például a Benke Gedeon utcában vagy a Petőfi utcában több hete egy helyben parkoló gépjárművekről is. Ugyancsak problémát okoznak a közparkokba beparkoló járművek. A Park téren és az Alkotmány téren a zöldterületeken parkolnak autókkal. Várhatóan ott is bírságok kiszabásával csökkentik majd a szabályszegéseket, hogy helyreállítsák a közlekedési rendet.