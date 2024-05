Már délelőtt tíz órakor sokan vállalkoztak erre a sétára, szépen gyűlt a tömeg. A színpadon a Délikert Táncegyüttes ropta. Az örök klasszikusok – lángos, hamburger, hurka, kolbász, csülök, saslik – mellett ázsiai street food is van. És kampány is van, ezért a tömegben elvegyülve számos ismert, kevésbé ismert, és ismertségre vágyó politikus, politikusjelölt is feltűnt.

A sztárvendég a Kozmix lesz este 8 órától. A Zápor tónál is egész napos majális lesz, itt a sztárfellépő Polgár Peti lesz 17 órától.