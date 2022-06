A szegedi Kiss Ferenc Erdésze­­ti Technikum két oktatója is agrár­minisztériumi elismerésben részesült a közelmúltban. Az erdők nemzetközi napja és a Föld napja alkalmából Svéda Gergely szakmai igazgatóhelyettes vehetett át elismerést az erdésztechnikus-képzés területén végzett kimagasló színvonalú munkájáért. Kis-Rózsa Valentina lelkes és kitartó munkáját díjazta az Agrárminisztérium a környezetvédelmi világnap alkalmából, elismerve ezzel az Örökös Ökoiskola cím elnyerésében nyújtott elévülhetetlen érdemeit.

Szigorú, de szeretik

Csepregi Imrét, az iskola pedagógusát pedig Szeged legmenőbb tanárának választották meg a diákok, mint arról korábban már beszámoltunk. A szakmai tárgyakat – főleg erdőművelést és növénytant – oktató tanár, aki egyben tizedikes osztályfőnök is, sok évig a soproni egyetemen tanított, 2012-ben jött Szegedre. Mint mesélte, bár szigorú tanárnak tartja magát, a gyerekek mégis szeretik.

Nincs problémás gyerek

Már gyakorlótanárként is mindig elmagyaráztam a diákjaimnak, mi miért fontos. Azóta is azt vallom, hogy ha a tanár motivált, és nem csupán a tankönyvet olvassa fel, azt a gyerekek is értékelik. Ahogyan azt is, ha következetes, illetve ha nem osztogat büntető egyeseket – jelentette ki. Azt vallja, hogy nincs problémás gyerek, csak foglalkozni kell vele. Kemény, szigorú tanárnak tartja magát, és a diákjai is így vélekednek róla, tehát biztosan nem engedékenységével lett elfogadott és népszerű tanára iskolájának, hanem éppen ellenkezőleg.

Gyerekcipőben

A felnőttképzés és az okleveles erdésztechnikus-képzés területén kifejtett tevékenységemet díjazták, de én jobban örültem volna, ha mondjuk csak annyi lett volna, hogy rendesen végezte a munkáját. Mert ez az előbbi még gyerekcipőben jár nálunk, az okleveles erdésztechnikus-képzés pedig az egész országban – magyarázta Svéda Gergely szak­­mai igazgatóhelyettes.