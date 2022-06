Ha aktuális lesz, tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot a beruházásról – két nap után ezzel a mondattal rázta le szerkesztőségünket az önkormányzat cége, a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft., amikor a Vedres utcai Óvoda energetikai korszerűsítésére kiírt közbeszerzés kapcsán tettünk fel kérdéseket.

A Közbeszerzési Értesítőben közzétett dokumentáció szerint június 23-áig várják a kivitelezők jelentkezését a projektre, amely 100 százalékban európai uniós támogatásból valósulhat meg, amennyiben persze lesz érvényes árajánlat.

Az intézményt a kiírás szerint kívül-belül megújítanák, a lábazati és homlokzati hőszigetelés mellett a padlástér hőszigetelését is elvégeztetnék, két előtetőt helyeznének el a külső nyílászárók cseréje mellett. A belső terekben a padlót újítanák fel hő- és vízszigeteléssel, kicserélnének 23 beltéri ajtót, 63 darab hőcserélő lapradiátor kerülne a helyiségekbe a meglévők helyére. A teljes belső elektromos hálózat cseréjét is tartalmazza a közbeszerzés, és 444 LED-es világítótestet helyeznének el az épületben, illetve napelemes rendszert is kiépítenének. Amennyiben lesz nyertese az önkormányzat által kiírt köz­­beszerzésnek, a kivitelezés­­re 150 munkanap áll majd rendelkezésre.

A Szeged Pólus Fejlesztési Nkft.-től azt szerettük volna megtudni többek között, hogy mennyi gyermek jár oda, jelenleg milyen állapotban van az óvoda, átesett-e már az építése óta rekonstrukción, mikor kezdődhetne a kivitelezés, illetve hogy ideiglenesen át kellene-e költöztetni a gyerekeket a mun­­ka idejére. Azt is szerettük volna megtudni, hogy ez há­­nyadik óvodakorszerűsítés lenne Szegeden, illetve hogy terveznek-e további intézményeket megújítani. Ahogy az önkormányzat cége két nap után írásban közölte, amennyiben aktuális lesz a téma, majd adnak tájékoztatást.