A félórás felvonulás a Petőfi utcánál ért véget, és miután a parkolóban a résztvevők elhelyeztek több száz millió forintnyi összértékű járművet, egy igazi profi is bemutatta, milyen az, amikor az ember teljesen uralni tudja a kétkerekű gépet.

Palatinus Attila rockzenével aláfestett stunt rider bemutatója teljesen megtöltötte a lezárt utca mindkét oldalát: a kordonok mentén végig álltak az érdeklődők. A magyar és nemzetközi versenyeken is kiemelkedően szereplő motoros Hondáján számtalan különleges figurát bemutatott: ment vele lábát a kormányra téve, oldalán fekve és felállva is, de hosszú ideig körözött úgy is, hogy kényelmesen hátradőlt és a kormányhoz hozzá sem ért.

Tehetségét négykerekű quadon is bemutatta, több produkciójához pedig segítséget is kért, a nézők közül választott hölgyeket, akik élő bójaként szerepeltek attrakcióiban. A Szolnokról érkezett motoros igazi showman-ként motorja berregésével bírta tapsra rendszeresen a közönséget, amelyet félórás bemutatója végén lángoló motorral és betonra rajzolt égő nyomvonalakkal bűvölt el véglegesen.

Ahogy a produkciót végig szakértően kommentáló Sziráki Krisztián polgármester fogalmazott, méltó zárása volt ez a falunapnak, ráadásul a rengeteg motoros igazán különleges hangulattal töltötte meg a vasárnap délutánt a település központjában.