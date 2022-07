A múlt hétvégén befejeződött Kiszomboron a polgármesteri hivatal előtti járda felújítása – tájékoztatta a Délmagyarországot Szirbik Imre polgármester. Ez volt az a beruházás, amelyről korábban elmondta, sokat spóroltak azzal, hogy az építőanyagokat előre beszerezték, így sikerült ezek menet közbeni drágulását kivédeni. Most a szegélyezés és néhány egyéb apró utómunka zajlik. A járda hossza egyébként nagyjából egy kilométer.

A többi, év elején tervezett beruházás, amelyekre az önkormányzat pályázati támogatást kért és kapott, még az előkészítés fázisában van. Ez a helyzet a 400 milliós csapadékvíz-elvezető csatornával, de például a Vermes-házként emlegetett szolgáltatóház felújításával is, amely többek között üzleteknek ad otthont. Utóbbiról napi szinten egyeztetnek a tervezőirodával, elsősorban azzal kapcsolatban, hogy milyenek legyenek a helyiségek.

Mint korábban megírtuk, sok panaszt kapott a kiszombori önkormányzat arra, hogy a falu központjában nagy a forgalom, ugyanakkor nehézkes a parkolás. Mint magunk is meggyőződtünk róla, az út szélén, különösen esős időben, nem könnyű jó helyet találni. A sokéves probléma megoldására a község januárban nyújtott be pályázatot és nyert is 144 millió forintot. Az összegből várhatóan 35 új parkolót létesítenek a körforgalomtól a díszpark szobraiig, a háromszög alakú tér oldalán. A legtöbbet a Szegedi utcában alakítják ki, de két másik helyszínen is lesznek új parkolók, méghozzá térkővel kirakva.

A polgármester abban bízik, hogy valamennyi tervezett beruházásra sikerül időben kiválasztani a kivitelezőt, így ebben az évben be is fejeződhetnek.