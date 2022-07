Továbbra is szívesen fogadja a megyében élők támogatását a dél-alföldi régióban és Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőtúri térségében gyermekmentést végző Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány.

Színes Mónika, az alapítvány munkatársa lapunknak elmondta, ahhoz, hogy a koraszülöttek és a fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek mentése zavartalan legyen, elengedhetetlen a mentőautó műszaki biztonsága és a hibátlanul működő eszközök megléte. Hozzátette, a szolgálat jelenlegi mentőautójára viszont egyre költségesebb szervizelések, javítások várnak, miközben a tartalék autójukat az országban működő másik 7 alapítvány is használhatja.

Ezért új autó beszerzése szükséges, amely a felépítménnyel együtt csaknem 50 millió forintba kerül. Mivel ekkora összeg nem áll a rendelkezésükre, gyűjtést indítottak, így a 11735067-20036634 számú bankszámlára történő utalással bárki segíthet a beszerzésben.

Színes Mónika beszámolt arról is, hogy a meglévő mentőautó javításában már korábban is segítségükre volt a szegedi GLB Kft., amely most a meghibásodott hordágyláb bilincs pótlásában segített. A legyártást és a felszerelést is vállalták, ennek hiányában igen nehéz lett volna a mentést végeznie az alapítvány szakembereinek.

De nem csak az új autó hiánya, hanem a szakorvosok alacsony létszáma is gondot okoz az alapítványnál, amelynek munkatársai szerint a 2021-es egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény módosítása megoldaná ezt a problémát.