Csongrád-Csanád megye 3 órája

Kevés a szúnyog a megyében

Akkora az aszály a Dél-Alföldön, hogy az már a szúnyogokra is hatással van. Kevés a rovar Csongrád-Csanád megyében is, éppen ezért a katasztrófavédelem nem kért most szúnyogirtást a környékre.

Térségünkben nincs szükség szúnyoggyérítésre az aszály miatt. Fotó: Kuklis István

Az idei, elképesztően pusztító aszály forintban kifejezve ezer milliárdokban mérhető kárt okoz, és nyilvánvaló, hogy nem ez az utolsó ilyen nyár. Ezt a napokban mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. A kalászosokból katasztrofálisan gyenge termés várható, és az aszály leginkább a Dél-alföldi megyéket, így Csongrád-Csanádot sújtja. Ez az időjárás szinte semminek sem kedvez, egyetlen „előnye” az, hogy gyakorlatilag szúnyog sincs a megyében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője a Délmagyarországnak azt mondta, hogy a Szolnok környéki településeken, Csongrád-Csanád megyében és a Körösök mentén csak elvétve találkozhatunk zavaró mennyiségű szúnyoggal. Dóka Imre szerint ez azért van, mert a folyók vízszintje nyár eleje óta szinte mindenütt alacsony, ártéri szúnyog tenyészőhelyek jelenleg sehol nincsenek. Az országos szúnyogártalmat emiatt elsősorban a csapadékviszonyok határozzák meg. A Nyugat-Dunántúlon, valamint a középső országrész egyes területein elegendő csapadék hullott az ideiglenes élőhelyek létrejöttéhez, míg az Alföldön az elmúlt hetekben többnyire aszályos volt a helyzet. A katasztrófavédelem éppen ezért nem is kért szúnyogirtást az érintett területekre, máshol viszont dolgoznak. Az előző hét szeles időjárása miatt több térségben, így például Dunaújváros és Szekszárd környékén, illetve Fejér, valamint Vas megye több településén elmaradtak a kezelések. Ezeken a területeken a héten végzik el a munkát. A kifejlett szúnyogok ellen földi eljárással védekeznek még Baranya megyében, a fővárosban, a Tisza-tónál, a Dráva és az Ipoly mentén, a Szigetközben, továbbá Komárom térségében. Összesen 304 településen, valamint a főváros nyolc kerületében lesznek kezelések. Ezeket napnyugta után végzik el, így a méheket és más, nappal aktív beporzó rovarokat nem érintik.

