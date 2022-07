SándorfalvaA héten zajlott a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola zenei tábora, amelyet immár 16. alkalommal szerveztek meg a kisvárosban. Majdnem 60 gyerek töltötte az iskolaépületben szabadidejét, és a rettenetes hőség ellenére is lelkesen gyakoroltak a tantermekben választott hangszereiken.

A legnépszerűbb idén a gitár, de vonósok is többen jöttek, mint máskor

– mesélte Kaszás László táborvezető. Szinte minden résztvevő zeneiskolai előtanulmányokkal rendelkezik, a táborban azonban ez nem feltétel. Vannak például óvodások is, ők itt választják ki, milyen hangszeren akarnak majd zenélni. De azoknak is lehetőségük van új vizekre evezni, akik már letették a voksukat egy hangszer mellett. Így tett például a 9 éves Juhász Vince is, aki zongorával kezdett, idén azonban már gitározni tanul Nagy Ádámtól.

A zongorát meguntam

– magyarázta mosolyogva. A 11 éves Juhász Izabella viszont nem un semmit, ő azért zenél több hangszeren, mert mindegyik tetszik neki.

Zongorázok, gitározok, énekelek és dobolok

– sorolta az immár hatodjára itt táborozó kislány, aki mindettől függetlenül még nem biztos benne, hogy zenész akar lenni.

Érdekel a bűnügyi helyszínelés és a balett is

– árulta el.

Az biztos, hogy itt senkit nem kell noszogatni a gyakorlásra. Az egyéni órák mellett délutánonként az itt alakuló együttesek külön is próbálnak, így lényegében egész nap zenél mindenki. Kivéve a legkisebbeket, nekik kézműves-foglalkozásokat is tartanak. Bár láttunk például egy kisfiút, aki batikolás helyett is inkább a dobverőkkel mászkált, ütögetve mindent, ami a keze ügyébe került. Az egész hetes munka eredményét pedig ma be is mutathatják, ugyanis nyilvános koncerttel zárják a tábort.