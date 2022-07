Az elszánt munka jutalmaként elérhető gyors fejlődést az All U Need SE görkorcsolyásai képviselik az eheti, 6 és 14 év közöttieknek szánt toborzó táborban. Mellettük sokan először ismerkednek a lendületes sport izgalmaival.

Mint azt Pup Olivér, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ táborának vezetője, egyúttal a sportegyesület alapítója és vezető edzője lapunknak elmondta: már most látható, hogy a kezdők közül néhányan igen ígéretesen, ösztönösen jól mozognak a pályán, őket szívesen látnák az All U Need csapatában. Profi kategóriában a legfiatalabb versenyzőjük mindössze néhány éve csatlakozott hozzájuk, jelenleg az ország három legjobbja között tartják számon.

– Megfelelő edzői irányítással és kitartó munkával 7-8 esztendősen akár élmezőnybe kerülhetnek a gyerekek. De pusztán a tehetségtől még senki nem lesz bajnok, egy kevésbé ígéretes de kitartóan szorgalmas gyerek ugyanúgy messzire juthat. Fél év intenzív gyakorlással akár a kezdők is indulhatnak versenyen – magyarázta a hódtói görkorcsolyapálya mellett Pup Olivér. Az egyesület sportolói nyáron hetente többször edzenek száraz pályán, az év zordabb időszakában viszont jégen gyakorolnak.

Hamarosan egy kisteleki rendezésű, országon versenyen szerepelnek, majd Budapesten és Szegeden állnak pályára. A profik egyhetes összetartás táborban pedig ötvenen gyűlnek majd össze.