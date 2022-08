Újabb forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk a közlekedőknek a következő hetekben Szegeden - adta hírül a Rádió88. Mától a belvárosi Tóth Péter-palota állványozási és daruzási munkái miatt a Victor Hugo utcát csak egy irányban, az Oskola utcától a Deák Ferenc utca felé használhatják a gépjárművek.

A Tóth Péter-palota sorsával több cikkben is foglalkozott lapunk az évek alatt - sokáig omladozott, állapota ellen élőlánccal is tiltakoztak szegediek. Az épület 2016-ban került a Szeged–Csanádi Egyházmegye tulajdonába, a felújítást követően az SZTE Vántus István Gya­­korló Zeneművészeti Szakközépiskolának ad majd otthont. Az 1883-ban épült palota alagsori és földszinti terei kulturális szolgáltató- és előadótérként működnek majd, míg az emeleti és tetőtéri szintek a konzervatórium oktató- és gyakorlótermei­nek adnak otthont.

A palota névadója, Tóth Péter kereskedő a város megbecsült polgára volt. Korábbi cikkünkben megírtuk: az épület üzletházként működött a 19. század utolsó évtizedeiben, iparosműhelyek és kisebb boltok kaptak benne helyet, kalapos, cukrász, szűcsmester. Az emelet egy részét a főispán reprezentatív lakása foglalta el.

További forgalomkorlátozások is nehezítik majd a közlekedést. Folytatódik a termálvízvezeték építése a Bakay Nándor utcában, a Cédrusliget lakópark oldalában, a Pozsonyi utcáig. Szeptember végéig szakaszosan lezárják a lakópark melletti forgalmi sávot, csak a tömegközlekedési járművek hajthatnak be, a többieknek kerülniük kell. A Szent Gellért utcában is felújítják a buszmegállókat, a peronokat és szegélyeket, valamint helyreállítják a zöldfelületeket. Amíg a Mars téri megállók el nem készülnek, nem lesz megállóáthelyezés.