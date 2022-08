Vigyázz, zongora!

– hangzott a figyelmeztetés a Szegedi Ifjúsági Napokon péntek este. Szerencsére azonban ez nem azt jelentette, hogy épp valakihez hozzá akartak vágni egy zongorát, hanem Vágó János, azaz Mr. Piano érkezett meg mögöttünk csodásan kivilágított hangszerével. Gyorsan mellé is ültünk pár percre és arról faggattuk, hogy mióta tart nála a hangszer iránti szerelem, valamint hogy mitől képes gurulni a zongorája.

– Gulyás Ferenc, a sándorfalvi citerazenekar vezetője volt a tanárom, alapvetően ugyanis népzenész vagyok. Innen ered a zene és a hangszer iránti szerelem, mely már csaknem negyven éve tart – mondta el kérdésünkre.

Fotós: Sandor Judit

Mr. Piano hozzátette, bármit szívesen játszik, mindig a hangulatának megfelelő zenét hallhatunk tőle. Tehát a mai modern muzsikától egészen a komolyzenéig minden ott van a repertoárjában. Kívánságkosár nincs nála a SZIN-en sem, ahol már hatodik-hetedik alkalommal van jelen, így kérés nélkül is pontosan tudja, hogy mire van igénye a fesztiválozóknak.

– Mindig az szól, amit feljátszunk rá előre. A zongora tele van elektronikával, egy elektromotor hajtja, így tudok vele gurulni. Tehát abszolút környezetbarát "jármű" – tette hozzá nevetve.

Vágó János megjegyezte, nemcsak a négynapos fesztiválon, hanem minden este a városban járva is nagy sikere van, hiszen úgy véli, az emberek minden olyan dologra vevők, ami meghökkentő.

– Nincs olyan nap, hogy valaki ne akarna odajönni egy közös fotóra, ne állna meg, hogy megnézzen, vagy ne mosolyodna el, amikor megpillant – magyarázta.

Beszámolt arról is, hogy nemcsak Szegeden, hanem az ország több pontján is lehet vele találkozni, így például hamarosan Kisvárdára és Salgótarjánba is elgurul a csodahangszerrel, de előtte még Erdélybe látogat el. Marosvásárhely utcáin csípheti el majd bárki, ő is részt vesz ugyanis a Street Music Festivalon, amelyet szeptember 2. és 4. között rendeznek meg.