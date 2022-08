Összesen 357 millió forinttal növelte meg a kormány a vásárhelyi önkormányzatnak nyújtott támogatását a Dobó-, Bibó- Janáky utcákon lévő 118 bérlakás energetikai felújításához.

A 118 lakás felújítását célzó pályázat nem a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat érdeme, erre még a korábbi, fideszes városvezetés pályázott.

Éveket csúszott a munka

A beruházást még 2018-ban kezdték volna. Almási István halála után, az időközi választáson Márki-Zay Péter vette át a város irányítását. A 118 lakás felújításáról ezt követően sokáig nem esett szó, a munkához csak tavaly, késő ősszel láttak hozzá. A lakásokat hőszigetelték, kicserélték a nyílászárókat, a melegvíz előállításához szivattyús rendszert üzemeltek be. A bérlők nem értették, miért télen kellett elviselniük az ajtók, ablakok cseréjét. Karácsony környékén a kivitelező levonult a területről a fagyok miatt, de a szemetet otthagyták maguk után. A nyáron megtartott lakossági fórumon is dőlt a lakókból a panasz. Nem tudták visszatenni a régi szúnyoghálókat és redőnyöket, újak készíttetésére nem volt pénzük. Sérelmezték azt is, hogy vannak lakások, ahol nem cseréltek nyílászárókat, míg mások arra panaszkodtak, hogy az új bojlerek nem éjszakai, hanem nappali árammal működnek, ami sokkal drágább.

590-re nőtt a támogatás

A kormány most a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről döntött, a határozatot Orbán Viktor már aláírta. A Hódmezővásárhelynek korábban megítélt 233 millió forintos támogatást, amelyet a 118 vásárhelyi bérlakás felújítására kapott az önkormányzat, most 357 millió forinttal növelték meg. Az augusztus 16-i Magyar Közlönyben megjelent táblázat szerint így összesen 590 millió forint támogatást biztosít a kormány a bérlakások modernizációjára, a leromlott városi területek rehabilitációjára, az akcióterületen lévő 118 lakás energiahatékonysági javulását eredményező felújítására, továbbá közösségi ház, fedett burkolt tér, kerítés építésére és eszközbeszerzésre.

Átcsoportosítást kérnek

Márki-Zay Péter polgármester a Vásárhelyi Televízióban azt mondta, már régóta kérték, hogy a megnyert, de fel nem használt uniós forrásokat átcsoportosíthassák más területekre.

Az átcsoportosítási kérelmünket 357 millió forint értékben, a Dobó, Bibó és Janáky utcák esetében jóváhagyta a kormány, illetve a már szintén elkészült Kovács-Küry Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítésével kapcsolatban is, ami 700 millió forintos beruházás volt, erre megkaptuk idén a 40 milliós átcsoportosítást

– jelentette be a polgármester.

Elismerte, az átcsoportosítások engedélyezése összefüggésben áll azzal, hogy Lázár János országgyűlési képviselővel, építési és beruházási miniszterrel együttműködnek. A városi tévében az is elhangzott, hogy a megítélt 357 millió forintos többlettámogatásból csak 250 millió forintot használnak fel a 118 bérlakás energiahatékonysági beruházásához, amelyet eddig önerőként előlegeztek meg. A fennmaradó 107 millió forintra pedig újabb átcsoportosítási kérelmet adnak be, azt iskolafelújításra használnának fel.