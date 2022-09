Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában is elkezdődött a tanév csütörtökön. Az évnyitón részt vett Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár is, aki arról beszélt, hogy bármelyik fiatalból lehet olyan példakép, mint az intézmény névadója, Fehér Ignác, de mindannyian válhatnak olyan jó sportolókká is, mint Kotormán Attila egykori kézilabdázó. Megjegyezte, azonban az álmok valóra váltásához sokat kell tenni, és fontos a tehetség, de az akarat és a folyamatos odaadás még fontosabb.

Kisfaludy László a pedagógusokhoz szólva azt mondta, mindannyiuk helytállása elismerésre méltó, a kiváló tevékenységüket pedig jól mutatja a tavalyi országos kompetenciamérés eredménye, hiszen a koronavírus előtti évek szintjén tudtak maradni, miközben Európa számos országában visszaestek a tanulmányi eredmények.