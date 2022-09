A tantárgyi versenyek közül talán a legkiemelkedőbbek a nemzetközi diákolimpiák, amelyekre csupán az országok legjobbjaiból álló csapat juthat el. Ezek sorában is van azonban egy igazán különleges. A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai diákolimpiát idén immár 15. alkalommal rendezték meg, mely azért kuriózum, mert az ehhez szükséges ismereteket szinte egyáltalán nem tanítják a középiskolákban. Közel fél éves válogató után alakult ki a hazánkat képviselő, négy fős nemzeti csapat, amelynek idén egy szegedi tagjai is volt. Kinyó András ráadásul éremmel tért haza a Grúziában megrendezett viadalról.

Három selejtező forduló után rendezték meg 25 diák részvételével az országos döntőt, ahol az elméleti feladatok mellett volt számítógépes adatelemzés, illetve planetáriumi és távcsöves észlelés is. A legjobb 12 helyen végzett került be az olimpiai keretbe, amelynek tagjai egész nyáron készültek

– mesélt a verseny előzményeiről András. Közel 9 héten keresztül kapták a feladatokat, az ezeken elért pontszámok alapján a legjobb 5 versenyzőt pedig meghívták a Kárpát-medencei diákolimpiára. Itt a szegedi diák ezüstérmet szerzett. A keret azonban ekkor még nem volt végleges, mert a versenyfeladatokat a másik 7 diák is megoldotta, amelyeket értékeltek is, és mindannyian részt vettek egy 10 napos edzőtáborban is, ahol napi 7 órában tanultak fizikát, illetve több órát dolgoztak távcsövekkel. A tábort pedig egy verseny zárta, amelyen – akárcsak a többi megmérettetésen – szintén pontokat gyűjtöttek. Így alakult ki a végleges olimpiai keret, amely eredetileg 5 tagú volt, de az egyik fiatal az utolsó pillanatban lebetegedett, így négyen utaztak Grúziába.

Fotós: Török János

András mindezt úgy csinálta végig, hogy közben érettségire is készült a Radnóti gimnáziumban.

Bár az ide szükséges tudást szinte egyáltalán nem tartalmazza a középiskolás tananyag, nem éreztem, hogy haszontalan a rengeteg plusz tanulás. A matek és fizika érettségihez ugyanis nagyfokú koncentráció és precizitás kell, ahogyan az olimpiai felkészüléshez is. Vagyis tulajdonképpen még segítségemre is volt a tanulásban

– mosolygott a fiatalember, aki egyébként 9. évfolyamon, az iskolai szakkör miatt kedvelte meg a csillagászatot. Csányi Sándor volt ennek a vezetője, ő készítette fel a versenyre, de a fizika és földrajztanárok is besegítettek a munkába, amely egyébként annyira összetett, hogy bizonyos részeit a középiskolás diákok nem is tudják egyedül feldolgozni. Az olimpián egyébként végül bronzérmes lett, amely azért is kiemelkedő teljesítmény, mert a résztvevő 45 ország 250 diákja közül többen tantárgyként tanulják a csillagászatot és az asztrofizikát.

András immár az ELTE fizika szakán tanul, és bár nem valószínű, hogy csillagász lesz, hamarosan ezen a területen kezd bele egy ösztöndíjas kutatásba. Emellett bekerült az olimpiai felkészítő csapatba, szakköröket és előadásokat is tart majd.

Az Athletica Galactica oldalán bárki elérheti majd a tananyagokat, így sokkal könnyebbé válik majd a felkészülés azoknak, akik látnak ebben a versenyben fantáziát

– mondta.